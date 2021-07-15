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Олимпиада в Токио

Теннисистка Веснина сыграет вместо Касаткиной в одиночном разряде на Олимпиаде

На данный момент Елена Веснина располагается на 304-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации
Елена Веснина AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Елена Веснина
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 15 июля. Россиянка Елена Веснина сыграет вместо Дарьи Касаткиной в одиночном разряде на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

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Касаткина 6 июля объявила об отказе от участия в Олимпиаде. Первоначально в одиночном разряде должны были сыграть Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

В женском парном разряде Веснина должна была сыграть с Верой Звонаревой, Кудерметова - с Павлюченковой. На данный момент в измененном списке заявлена только пара Кудерметова - Веснина.

Весниной 34 года, она располагается на 304-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 55-й - в парном. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Веснина, Елена СергеевнаОлимпиада в Токио
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