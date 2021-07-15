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Олимпиада в Токио

Первая ракетка мира Джокович подтвердил, что примет участие в Олимпийских играх

Ранее стало известно, что в Токио не поедут олимпийские чемпионы Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а также Доминик Тим и Денис Шаповалов
Новак Джокович EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 15 июля. Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Я очень горжусь тем, что собираюсь в Токио и присоединюсь к сборной Сербии в борьбе за медали на Олимпиаде, - сказал Джокович. - Для меня игра за Сербию всегда была особой радостью и мотивацией".

Ранее стало известно, что в Токио не поедут олимпийские чемпионы испанец Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)) и швейцарец Роджер Федерер (9), а также австриец Доминик Тим (6) и канадец Денис Шаповалов (10). У женщин не выступят София Кенин (4-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации), канадка Бьянка Андрееску (5), Виктория Азаренко (14) из Белоруссии, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс (16), а также россиянки Дарья Касаткина (31) и Светлана Кузнецова (41).

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. Серб в июле в третий раз кряду стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Надалем и Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Олимпиада в Токио пройдет с 3 июля по 8 августа.

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