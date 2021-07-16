Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял россиянина Мальцева в "Колорадо"

За 23-летнего россиянина "Нью-Джерси" получил защитника Райана Грейвза, "Колорадо" также досталось право выбора во втором раунде на драфте 2021 года.

Мальцев является воспитанником петербургского СКА, за который сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 52 матча, набрав 11 очков (два гола + девять передач). Он был выбран "Нью-Джерси" на драфте НХЛ 2016 года в четвертом раунде под общим 102-м номером. В прошлом сезоне Мальцев провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал девять очков (6+3).

В прошлом сезоне "Нью-Джерси" занял седьмое место в турнирной таблице Восточного дивзиона и не попал в плей-офф. "Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата и дошел до второго раунда плей-офф, где уступил "Вегасу" (2-4 в серии). За команду выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.