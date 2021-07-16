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Олимпиада в Токио

Австралийский теннисист де Минаур пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Другие олимпийцы не контактировали со спортсменом
Алекс де Минаур EPA-EFE/VICKIE FLORES
Описание
Алекс де Минаур
© EPA-EFE/VICKIE FLORES

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Теннисист Алекс де Минаур, представляющий Австралию, не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии.

Обязательный предварительный тест на коронавирус, сданный спортсменом накануне, вернулся с положительным результатом. В НОК Австралии подчеркнули, что другие спортсмены не контактировали с де Минауром с тех пор, как он вернулся в страну 5 июля. "[Тесты] остальных австралийских атлетов показали отрицательный результат, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать их в составе олимпийской команды", - цитирует представителя сборной вещательная корпорация Эй-би-си.

Олимпийская сборная Австралии включает 488 спортсменов. Она состоит из 277 мужчин и 261 женщины, 16 атлетов - аборигены.

22-летний де Минаур находится на 17-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он становился победителем пяти турниров под эгидой организации. Наивысшим достижением австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.

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