Федор Емельяненко заявил, что его следующим соперником может стать Митрион

Турнир пройдет 23 октября. "Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника", - сказал Емельяненко.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион может стать соперником Федора Емельяненко на турнире Bellator в Москве. Об этом спортсмен заявил в интервью ТАСС.

Соперники ранее уже встречались - в 2017 году их поединок закончился досрочной победой Митриона в первом раунде.

"Конечно, посмотрел [первый бой] несколько раз, - сказал Емельяненко. - Как говорится, у Бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал - вот сейчас, сейчас... Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанес, он как будто бы отмахнулся тогда".

Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Митриону 43 года, в его активе 13 побед и восемь поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок он проведет на турнире Bellator в ночь на 17 июля против Тайрелла Форчуна.