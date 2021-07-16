Федор Емельяненко хочет провести выставочный боксерский бой против Роя Джонса

"Я не совсем понимаю, что значит "показательный", можно, наверное, не сильно вкладываться в удар, - сказал Емельяненко. - Но мне было бы интересно, я уже работал с Денисом Лебедевым, с другими ребятами, сам занимаюсь боксом с 2000 года. Так что, да, было бы интересно провести такой бой, но не с блогерами и певцами, не с людьми не из мира спорта. Рой Джонс - легенда мирового бокса, с ним, конечно, было бы интересно".

"Лишь бы он меня не выставил... Не показал, что я из себя на самом деле представляю в боксе. Надо опасаться, конечно, у него такой послужной список. Он всегда останется Роем Джонсом, хоть уже и не покажет такую сумасшедшую скорость", - добавил собеседник агентства.

Емельяненко 44 года, в ММА на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Джонсу 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок против Майка Тайсона.