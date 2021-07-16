{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Федор Емельяненко заявил, что ему горько из-за плохих отношений с братом

Российский боец считает, что в семье не должно быть конфликтов
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко неприятно и горько из-за плохих отношений с братом Александром Емельяненко. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

На эту тему
Федор Емельяненко хочет провести выставочный боксерский бой против Роя Джонса
Федор Емельяненко хочет провести выставочный боксерский бой против Роя Джонса

"Мне, конечно, неприятно то, что происходит, - сказал Емельяненко. - В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что возможно в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения".

"Но на сегодняшний день я даже не вижу, как это может случиться", - добавил собеседник агентства.

Федору Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко также является бойцом ММА. На счету 39-летнего спортсмена 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
КХЛ
"Спартак" подписал новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Вишневским
Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года
Читать полностью