Федор Емельяненко заявил, что ему горько из-за плохих отношений с братом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко неприятно и горько из-за плохих отношений с братом Александром Емельяненко. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мне, конечно, неприятно то, что происходит, - сказал Емельяненко. - В семье так не должно быть, не должно быть таких отношений. От этого мне горько. Я надеюсь, что возможно в будущем Господь управит, изменится эта ситуация, изменятся эти отношения".

"Но на сегодняшний день я даже не вижу, как это может случиться", - добавил собеседник агентства.

Федору Емельяненко 44 года, на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко также является бойцом ММА. На счету 39-летнего спортсмена 28 побед, восемь поражений и одна ничья.