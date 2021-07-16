Матыцин: эмоциональный настрой олимпийской сборной России говорит о готовности к борьбе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин уверен, что спортсмены сборных команд, которые проходят тренировочные сборы и акклиматизацию в городах Дальнего Востока, эмоционально готовы к участию в Олимпиаде. Об этом он в пятницу во время рабочей поездки на Сахалин сообщил журналистам.

"Верим, что эмоционально они готовы. Прогнозы давать сложно, потому что очень непредсказуемый сезон: не было фактически регулярного международного календаря, все сборные готовились в разных условиях, очень жесткий регламент, связанный с ковид-ограничениями в Токио. Но настроение, позитивный настрой, который я видел, энергетика команд дают надежду, что подготовлены спортсмены хорошо, рвутся в бой, гордятся, что представляют великую страну. Будем надеяться только на победу", - сказал министр.

Дальневосточные города Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск стали площадкой для акклиматизации и тренировок российских спортсменов перед Олимпиадой и Паралимпиадой. Олимпийские игры в Токио должны состоятся с 23 июля по 8 августа.