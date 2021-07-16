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КХЛ

"Спартак" подписал новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Вишневским

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года

ТАСС, 16 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Вишневский выступает за "Спартак" с 2018 года, ранее хоккеист играл за красно-белых с 2008 по 2011 год. В прошедшем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых набрал 13 очков (пять шайб + восемь передач) очков. С 2011 по 2018 год Вишневский выступал за московское "Динамо", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

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