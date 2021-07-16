В Японии атлет олимпийской сборной Уганды пропал из места временного размещения

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Один из спортсменов олимпийской сборной Уганды, ранее прибывшей в Японию для участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, пропал. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Сборная Уганды после прилета в Японию была временно размещена в городе Идзумисана (префектура Осака) на юго-западе страны. По данным местной администрации, им не удается установить местонахождение 20-летнего члена сборной. В настоящее время осакийская администрация и полиция пытается найти спортсмена.

Ранее у двух спортсменов сборной Уганды, прибывшей в Японию для участия в Играх, был обнаружен коронавирус.