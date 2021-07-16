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Олимпиада в Токио

В Японии атлет олимпийской сборной Уганды пропал из места временного размещения

Осакийская администрация и полиция пытается найти спортсмена

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Один из спортсменов олимпийской сборной Уганды, ранее прибывшей в Японию для участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, пропал. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Сборная Уганды после прилета в Японию была временно размещена в городе Идзумисана (префектура Осака) на юго-западе страны. По данным местной администрации, им не удается установить местонахождение 20-летнего члена сборной. В настоящее время осакийская администрация и полиция пытается найти спортсмена.

Ранее у двух спортсменов сборной Уганды, прибывшей в Японию для участия в Играх, был обнаружен коронавирус.

Теги
Олимпиада в Токио
Пандемия COVID-19
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