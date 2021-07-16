Баширов назначен генеральным директором хоккейного клуба "Салават Юлаев"

ТАСС, 16 июля. Ринат Баширов назначен генеральным директором уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

53-летний специалист сменил на этом посту Александра Курносова, занимавшего должность с февраля 2019 года.

С октября 2018 года Баширов занимал должность первого заместителя руководителя администрации главы республики Башкортостан. Ранее он работал в управлении президента Российской Федерации по внутренней политике. С 2007 по 2008 год являлся заместителем министра финансов республики Башкортостан. Также Баширов является председателем совета "Салавата Юлаева".

В прошедшем сезоне "Салават Юлаев" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 81 очко в 60 играх. В плей-офф уфимский клуб дошел до второго раунда, где проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 0-4 в серии.