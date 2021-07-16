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КХЛ

Баширов назначен генеральным директором хоккейного клуба "Салават Юлаев"

Специалист сменил на этом посту Александра Курносова

ТАСС, 16 июля. Ринат Баширов назначен генеральным директором уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

53-летний специалист сменил на этом посту Александра Курносова, занимавшего должность с февраля 2019 года.

С октября 2018 года Баширов занимал должность первого заместителя руководителя администрации главы республики Башкортостан. Ранее он работал в управлении президента Российской Федерации по внутренней политике. С 2007 по 2008 год являлся заместителем министра финансов республики Башкортостан. Также Баширов является председателем совета "Салавата Юлаева".

В прошедшем сезоне "Салават Юлаев" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 81 очко в 60 играх. В плей-офф уфимский клуб дошел до второго раунда, где проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 0-4 в серии.

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