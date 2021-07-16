Игнашевич планирует продолжить тренерскую карьеру в России

ТАСС, 16 июля. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич планирует продолжить работать в России. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо" в марте.

"Есть вариант уехать в другой чемпионат, но понимаю, что столкнусь с другим менталитетом, с тем, что не знаю потенциала команд, соперников, - сказал Игнашевич. - И любому тренеру надо будет время на адаптацию. Прямо сейчас ФНЛ (Футбольную национальную лигу) и РПЛ (Российскую премьер-лигу) я прекрасно знаю, поэтому на сегодняшний момент хочется проявить себя здесь, в своей стране. Думаю, такая возможность будет".

Игнашевичу 42 года, в июне 2019 года он стал старшим тренером "Торпедо", в связи с отсутствием лицензии Pro главным тренером был заявлен Николай Савичев. Спустя год Игнашевич был утвержден в качестве главного тренера команды. В сезоне-2019/20 "Торпедо" заняло четвертое место в первенстве Олимп-ФНЛ, но стыковые матчи за выход в РПЛ были отменены из-за эпидемиологической ситуации.

В качестве футболиста Игнашевич шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок России, становился победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.