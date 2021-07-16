Гендиректор "Рубина": предложенные изменения формата РПЛ попирают спортивный принцип

РФС 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. 14 июля в разговоре с журналистами гендиректор "Рубина" отметил, что в предложениях по изменениям в системе российского футбола есть положительные моменты.

"Позиция у меня появилась, я изучил все материалы, которые нам представили на заседании исполкома РФС, - сказал Сайманов. - Да, мне интересно, но есть много вопросов. Как я понимаю, инициатором была ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, третий по силе дивизион российского футбола, который будет объединен с Футбольной национальной лигой (ФНЛ) - прим. ТАСС), она хочет играть по системе "весна-осень". Для того, чтобы как-то синхронизироваться, сделают это между ФНЛ, ПФЛ и РПЛ. То есть, между ФНЛ и РПЛ переходы остаются, как и были, а между ФНЛ и ПФЛ они будут проходить в два этапа".

"Это все интересно, но я не услышал мнения ФНЛ по этому поводу. Та реформа, которая предлагается в РПЛ, нуждается в доработке. Работа большая сделана, может и есть какие-то [хорошие] моменты. Там планируется несколько корзин в соответствии с определенным рейтингом - то есть команды с высоким рейтингом будут в первой корзине, далее во второй и так далее. 16 команд будут играть 24 матча вместо 30", - продолжил гендиректор "Рубина".

Лучше оставить все, как есть

Собеседник агентства обратил внимание на то, как предлагается формировать календарь для команд из разных корзин. "Здесь мне не нравится то, что команды из первой корзины сыграют не с четырьмя командами из других корзин, а только с тремя - одну рандомным образом уберут, - пояснил он. - Мне кажется, здесь спортивный принцип попирается, потому что сейчас, допустим, в третьей корзине оказался бы "Краснодар" и какая-то команда, например, моя, не сыграет с ним, тогда как "Зенит" сыграет, а вы сами понимаете, что "Краснодар" сейчас попал [в условную третью корзину], но это сильная команда. Мне кажется, по спортивному принципу это несправедливо".