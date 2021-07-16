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Фигурное катание

Фигурист Ерохов в сезоне-2021/22 будет выступать с новой программой "Величайший шоумен"

В предолимпийском сезоне спортсмен пропустил чемпионат России в Челябинске из-за травмы
Алексей Ерохов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Ерохов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чемпион мира среди юниоров 2018 года фигурист Алексей Ерохов в предстоящем сезоне будет выступать с новой короткой программой на музыку из фильма "Величайший шоумен". Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

Ерохову 21 год, в предолимпийском сезоне он пропустил чемпионат России в Челябинске из-за травмы, после чего стал десятым в финале Кубка России.

"Короткую мы оставили прошлогоднюю, произвольная будет новая - под музыку к фильму "Величайший шоумен", - рассказала Буцаева. - Нам всем она очень понравилась, и ему подошла".

Победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года 17-летний Илья Яблоков, который также тренируется в группе Буцаевой, оставил произвольную программу, но изменил короткую. "Оставили прошлогоднюю программу, короткую поменяли, - сказала Буцаева. - Это другой образ - более веселая и интересная программа получилась. Готовимся к контрольным прокатам юниоров, а после будет распределение по этапам юниорского Гран-при".

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