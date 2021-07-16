Овечкин заявил, что надеется сыграть на Олимпиаде 2022 года в Пекине

ТАСС, 16 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин надеется сыграть на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат, олимпийскими чемпионами в 2018 году стали российские хоккеисты.

"На эту тему не заглядываю вперед, только начинаю подготовительный период к сезону, что будет, то будет. Надеюсь, мы полетим [на Олимпийские игры 2022 года]", - сказал хоккеист.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ , на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств. Нападающий трижды принимал участие в Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.