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Футбол в России

Терюшков: при финале Кубка России в феврале стоит ждать большой нагрузки на поля

Также министр физической культуры и спорта Московской области отметил, что матчи турнира будет трудно совместить с расписанием еврокубков
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Перенос финала Бетсити - Кубка России по футболу с мая на февраль приведет к большой нагрузке на поля в первой половине сезона. Такое мнение высказал ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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Ранее руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом нидерландской компании Hypercube ("Хайперкуб") Питер Ньювенхейс рассказал, что после принятия изменений в системе российского футбола решающий матч Кубка России может быть перенесен на февраль.

"Будет большая нагрузка на первую часть чемпионата, но если скажут - будем ориентироваться на это. Но это увеличит нагрузку на игроков, на поля, - сказал Терюшков. - Это не особо позитивно скажется и на подготовке полей и функциональном состоянии игроков. Тем более многие клубы играют в еврокубковых матчах, и как это все уместить?"

"Первая часть календаря достаточно насыщена, больше половины мы играем в первой части чемпионата. И если увеличивать нагрузку - проводить 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, то увеличится количество игр в календаре. И те клубы, которые играют в еврокубковом сезоне, в принципе, просто не смогут играть на три фронта с такой динамикой", - добавил он.

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