"Зенит" реализовал среди своих фанатов около 1,5 тыс. билетов на матч за Суперкубок России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" на данный момент сумел реализовать среди своих болельщиков порядка 1,5 тыс. билетов на матч за Олимп - Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу без QR-кодов

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Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет в Калининграде 17 июля. Оба клуба получили для реализации среди своих болельщиков по 2 тыс. билетов. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу.

"На данную минуту реализовано порядка 1,5 тыс. билетов, остается в свободной продаже еще чуть менее 500 штук", - сообщили в пресс-службе.

Вместимость стадиона "Калининград" - 35 тыс. зрителей. В день матча за Суперкубок России разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной.