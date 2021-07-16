Соперница шахматистки Гуниной Ирине Сукандар из Индонезии снялась с Кубка мира в Сочи

Во втором круге Сукандар должна была встретиться с россиянкой Валентиной Гуниной, Аулиа - с индийской шахматисткой Харикой Дронавалли. Как сообщил ранее австралийский шахматист Йэн Роджерс, у четырех представителей индонезийской делегации, включая трех шахматистов, был обнаружен коронавирус.

ТАСС, 16 июля. Индонезийские шахматистки Ирине Харисма Сукандар и Медина Варда Аулиа приняли решение сняться с Кубка мира в Сочи. Об этом Сукандар написала в Twitter .

"Мы бы хотели объявить, что Медина и я решили отказаться от участия в Кубке мира. Разумеется, мы были очень настроены продолжить выступление, однако безопасность всех участников, организаторов, арбитров и всех, кто нас окружает, гораздо важнее, чем наш личный интерес. Мы с Мединой получили отрицательные результаты тестов на коронавирус, однако мы продолжим принимать все меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения", - написала Сукандар.

"Также поддержите остальных членов индонезийской делегации, у которых был обнаружен коронавирус, - написала Сукандар. - Мегаранто Сусанто и Мохамад Эрван очень расстроены, но они рады вашей поддержке. И мы сделаем все, чтобы вернуться домой здоровыми".

Ранее с Кубка мира по состоянию здоровья снялся армянский шахматист Левон Аронян, который пожаловался на высокую температуру и тонзиллит. В четверг тест одного из участников Кубка мира, имя которого не называется, показал положительный результат, о чем стало известно лишь в ходе партии второго раунда. В соответствии с медицинским протоколом турнира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение, а сам гроссмейстер помещен на карантин. Его соперник после этого также прошел тестирование.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.