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Полиция не допустила нарушений порядка на чемпионате Европы по футболу в Петербурге

В дни проведения матчей город патрулировали до 5 тыс. сотрудников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время проведения чемпионата Европы по футболу, заявила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В период проведения Чемпионата Европы по футболу-2020 со 2 июня по 12 июля 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области были введены усиленные меры безопасности <…> Принятыми мерами удалось обеспечить стабильность оперативной обстановки и не допустить нарушений общественного порядка и массовых беспорядков", - сказала Волк.

Ежедневно порядок обеспечивали около 2 тыс. полицейских и росгвардейцев, а в дни проведения матчей до 5 тыс. сотрудников.

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