"Локомотив" реализовал около 1 тыс. билетов среди своих фанатов на Суперкубок России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" сумел реализовать среди своих болельщиков порядка 1 тыс. билетов на матч за Суперкубок России с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет в Калининграде 17 июля. Оба клуба получили для реализации среди своих болельщиков по 2 тыс. билетов.

"Среди болельщиков "Локомотива" реализовано около 1 тыс. билетов", - сообщили в пресс-службе клуба.

Вместимость стадиона "Калининград" - 35 тыс. зрителей. В день матча за Суперкубок России разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной.