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Олимпиада в Токио

Шишкарев и Трефилов с трибун будут поддерживать российских гандболисток на Олимпиаде

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России по гандболу одержала победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и бывший главный тренер национальной команды Евгений Трефилов будут присутствовать на матчах российских гандболисток на Олимпиаде в Токио. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил Шишкарев.

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Шишкарев, его помощник Денис Богомолов и Трефилов получили аккредитацию на Олимпийские игры в Токио и смогут присутствовать на матчах. Соревнования будут проходить без присутствия болельщиков.

"Три преданных, настоящих болельщика, кто бы что не запрещал, у вас на трибунах будет. Кричать нельзя, но различные жесты японцы наверняка запомнят, мы их научим. Это, конечно, шутка. Постараемся вести себя прилично", - сказал Шишкарев.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, российские гандболистки являются действующими победительницами Олимпиады, пять лет назад они одержали победу под руководством Трефилова.

"В очередной раз не так много игровиков едут на эти Олимпийские игры. Но самое важное, что из всех игровиков действующим чемпионом Олимпиады являются гандболистки России. Подтвердить звание всегда сложнее, чем взять титул в первый раз", - заметил глава федерации.

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