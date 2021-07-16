Трефилов заявил, что Алексеев для гандболисток на Олимпиаде должен быть "царем и богом"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские гандболистки на Олимпиаде в Токио должны полностью доверять главному тренеру женской команды Алексею Алексееву. С таким напутствием команде в пятницу выступил бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, который пять лет назад привел команду к победе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Трефилов сможет присутствовать на матчах сборной России на трибунах.

"Если серьезно говорить о тайном оружии, то вся тяжесть упадет на главного тренера, он для вас мама и папа - все в одном лице. С главным тренером один на один вы должны решить все вопросы. Все ваши обиды, все ваши недовысказывания, все это пройдет, как только будет успех", - сказал Трефилов.

"Главным именинником у нас является Алексей, у вас сегодня он один царь и бог. Если у змея будет четыре головы, то каждая потянет в свою сторону. Вам понятно?" - подчеркнул он.

Олимпийский женский гандбольный турнир пройдет с 25 июля по 8 августа. Россиянки сыграют в группе В с командами Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. В группу А попали сборные Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Южной Кореи и Анголы.