Шахматистка Горячкина вышла в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина победила белыми фигурами Гулрухбегим Тохиржонову из США во второй партии 1/32 финала Кубка мира и вышла в следующий круг соревнования. Турнир проходит в Сочи.

Сергей Карякин вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

По итогам вторых партий в 1/16 финала также вышли россиянки Наталия Погонина, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова, Лея Гарифуллина, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Екатерина Лагно. Покинули турнир Анастасия Бондарук, Ольга Гиря и Александра Мальцевская.

В следующем раунде Погонина встретится с болгаркой Антоанетой Стефановой, Галлямова - с Кашлинской, Гунина - с Харикой Дронавалли из Индии. Остальные россиянки узнают своих соперниц после тай-брейка, который состоится в субботу.

Первые партии 1/16 финала состоятся в воскресенье.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.