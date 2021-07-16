{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шахматистка Горячкина вышла в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

Россиянка белыми фигурами обыграла представительницу США Гулрухбегим Тохиржонову
Александра Горячкина Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина победила белыми фигурами Гулрухбегим Тохиржонову из США во второй партии 1/32 финала Кубка мира и вышла в следующий круг соревнования. Турнир проходит в Сочи.

На эту тему
Сергей Карякин вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи
Сергей Карякин вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

По итогам вторых партий в 1/16 финала также вышли россиянки Наталия Погонина, Алина Кашлинская, Алиса Галлямова, Лея Гарифуллина, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Екатерина Лагно. Покинули турнир Анастасия Бондарук, Ольга Гиря и Александра Мальцевская.

В следующем раунде Погонина встретится с болгаркой Антоанетой Стефановой, Галлямова - с Кашлинской, Гунина - с Харикой Дронавалли из Индии. Остальные россиянки узнают своих соперниц после тай-брейка, который состоится в субботу.

Первые партии 1/16 финала состоятся в воскресенье.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Общий призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

Теги
Кубок мира по шахматам
Футбол в России
Стабильные шестнадцать. Число дерби в новом формате чемпионата России может сократиться
РФС может изменить формат проведения турнира одним из способов, разработанных компанией-партнером с учетом особенностей российских национальных лиг
Стабильные шестнадцать.
Читать полностью