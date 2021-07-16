Федун заявил, что предложил исполкому РФС Тедеско на пост тренера сборной России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун обращался к исполнительному комитету Российского футбольного союза (РФС) с предложением рассмотреть бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России. Об этом Федун заявил журналистам.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла последнее, четвертое место в группе В и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. 15 июля после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков заявил о том, что 57-летний специалист при расторжении контракта, который действовал до конца 2022 года, отказался от неустойки. Также он сообщил, что Российский футбольный союз намерен определиться с новым главным тренером команды до 23 июля.

"Я предложил кандидатуру Тедеско [на исполкоме РФС], - сказал Федун. - Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом".

"Да, я предложил, его обсуждали, но все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят", - добавил владелец "Спартака", также входящий в исполком РФС.

Вместе с тем Федун не стал уточнять, какие еще кандидатуры обсуждались и сколько тренеров входит в этот список. "Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС", - заявил он.

Тедеско 35 лет, он занимал пост главного тренера "Спартака" с октября 2019 года по май 2021 года. В сезоне-2019/20 красно-белые под руководством немецкого специалиста заняли седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошли до полуфинала Олимп - Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея петербургскому "Зениту" (1:2). В сезоне-2020/21 команда заняла второе место в чемпионате и получила право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.