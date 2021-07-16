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Футбол в России

Гендиректор "Газпром Арены" заявил о начале подготовки стадиона к финалу Лиги чемпионов

Матч состоится 28 мая 2022 года
Стадион "Газпром Арена" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Стадион "Газпром Арена"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Процесс подготовки стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге к финалу футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 стартовал. Об этом заявил генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса решающие матчи турнира сезона-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. В прошедшем сезоне финальную встречу турнира между английскими "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) принял Порту.

"Сдвижка на год произошла из-за ковида и связанных с ним ограничений в футболе в целом и местном законодательстве в частности. На сегодняшний день с Союзом европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) заключен договор на проведение на "Газпром Арене" финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Более того, уже состоялся ряд совместных технических и организационных совещаний, а процесс подготовки уже начался", - заявил Литвинов.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

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