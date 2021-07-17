Третий год подряд. "Зенит" и "Локомотив" откроют новый сезон матчем за Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Сезон-2021/22 в российском футболе стартует 17 июля матчем за Олимп - Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель кубка московский "Локомотив". Встреча пройдет в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск.

В преддверии встречи в СМИ начали появляться сообщения о переносе матча за Суперкубок России из Калининграда, однако официальные власти региона их опровергли. 5 июля была утверждена максимальная вместимость с учетом коронавирусных ограничений - она составила 70% с учетом социальной дистанции.

Вмещающий 35 212 зрителей стадион был построен к чемпионату мира - 2018 и принял четыре игры группового этапа. После завершения мирового первенства сборная России провела на стадионе два матча - против команд Швеции (0:0, Лига наций) и Казахстана (1:0, отборочный турнир чемпионата Европы - 2020). В субботу на игре смогут присутствовать не более 24,6 тыс. человек.

Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, на каждый клуб было выделено примерно по 2 000 билетов для активных болельщиков. Он отметил, что "Зенит" и "Локомотив" самостоятельно определяли запрашиваемую квоту, а оставшиеся билеты поступили в свободную продажу. По состоянию на 16 июля сине-бело-голубые реализовали среди своих фанатов около 1,5 тыс. билетов, а железнодорожники - около 1 тыс.

Первую игру сезона-2021/22 обслужит судейская бригада во главе с 39-летним Павлом Кукуяном. Его ассистентами назначены Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. На матче будет задействована система видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди, резервным арбитром назначен Иван Сиденков.

В сезоне-2020/21 Кукуян работал на трех матчах "Зенита" в РПЛ - петербуржцы сыграли вничью со "Спартаком" (1:1), а также обыграли тульский "Арсенал" (3:1) и "Ростов" (2:0). Аналогичное соотношение результатов в играх с судейством этого арбитра и у "Локомотива". Железнодорожники обыграли ЦСКА (2:0) и "Уфу" (1:0), а также сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Для 39-летнего арбитра это будет первый матч между петербуржцами и москвичами.

"Локомотив" летом лишился глубины состава

После завершения сезона-2020/21 составы команд претерпели некоторые изменения. "Зенит" по истечении контрактов покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин и полузащитник Эмилиано Ригони - они бесплатно перешли в германский "Байер", "Ростов" и бразильский "Сан-Паулу" соответственно. Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков - в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из "Ростова", этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.