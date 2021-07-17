Третий год подряд. "Зенит" и "Локомотив" откроют новый сезон матчем за Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Сезон-2021/22 в российском футболе стартует 17 июля матчем за Олимп - Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель кубка московский "Локомотив". Встреча пройдет в Калининграде на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск.
В преддверии встречи в СМИ начали появляться сообщения о переносе матча за Суперкубок России из Калининграда, однако официальные власти региона их опровергли. 5 июля была утверждена максимальная вместимость с учетом коронавирусных ограничений - она составила 70% с учетом социальной дистанции.
Вмещающий 35 212 зрителей стадион был построен к чемпионату мира - 2018 и принял четыре игры группового этапа. После завершения мирового первенства сборная России провела на стадионе два матча - против команд Швеции (0:0, Лига наций) и Казахстана (1:0, отборочный турнир чемпионата Европы - 2020). В субботу на игре смогут присутствовать не более 24,6 тыс. человек.
Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, на каждый клуб было выделено примерно по 2 000 билетов для активных болельщиков. Он отметил, что "Зенит" и "Локомотив" самостоятельно определяли запрашиваемую квоту, а оставшиеся билеты поступили в свободную продажу. По состоянию на 16 июля сине-бело-голубые реализовали среди своих фанатов около 1,5 тыс. билетов, а железнодорожники - около 1 тыс.
Первую игру сезона-2021/22 обслужит судейская бригада во главе с 39-летним Павлом Кукуяном. Его ассистентами назначены Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. На матче будет задействована система видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди, резервным арбитром назначен Иван Сиденков.
В сезоне-2020/21 Кукуян работал на трех матчах "Зенита" в РПЛ - петербуржцы сыграли вничью со "Спартаком" (1:1), а также обыграли тульский "Арсенал" (3:1) и "Ростов" (2:0). Аналогичное соотношение результатов в играх с судейством этого арбитра и у "Локомотива". Железнодорожники обыграли ЦСКА (2:0) и "Уфу" (1:0), а также сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Для 39-летнего арбитра это будет первый матч между петербуржцами и москвичами.
"Локомотив" летом лишился глубины состава
После завершения сезона-2020/21 составы команд претерпели некоторые изменения. "Зенит" по истечении контрактов покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин и полузащитник Эмилиано Ригони - они бесплатно перешли в германский "Байер", "Ростов" и бразильский "Сан-Паулу" соответственно. Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков - в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из "Ростова", этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.
Состав "Локомотива" по сравнению с прошлым сезоном изменился гораздо сильнее. Карьеру завершил капитан команды Ведран Чорлука, который вошел в тренерский штаб железнодорожников во главе с сербом Марко Николичем. В "Химки" и "Рубин" в статусе свободных агентов перебрались Брайан Идову и Владислав Игнатьев, а ЦСКА купил у конкурента полузащитника Максима Мухина. Свободными агентами после завершения контрактов с "Локомотивом" стали вратарь Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия и Михаил Лысов, а также нападающие Лука Джорджевич и Эдер.
Вместо большой группы опытных игроков московский клуб подписал контракты с тремя молодыми футболистами. Полузащитники Кирилл Зинович и Илья Берковский присоединились к команде из "Минска" и московского "Торпедо". Берковский уже был отдан в аренду в "Нижний Новгород". Также железнодорожники заключили контракт с защитником "Ахмата" Максимом Ненаховым.
Самая популярная вывеска в истории Суперкубка России
Для "Зенита" и "Локомотива" предстоящий матч за Суперкубок России станет девятым в истории. Из восьми предыдущих попыток для петербуржцев пять оказались успешными. Железнодорожники выиграли три трофея и потерпели пять поражений.
Предстоящий розыгрыш Суперкубка России станет 19-м в истории. Чаще всего в борьбе за этот трофей сходились как раз "Зенит" и "Локомотив" - четыре раза. Трижды сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020). Единственную победу над "Зенитом" в рамках этого турнира москвичи одержали в 2019 году. Таким образом, встреча в Калининграде станет третьим подряд матчем за Суперкубок, в котором встретятся эти команды.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед игрой в эфире "Матч ТВ" сказал, что "Локомотив" в последние годы является принципиальным соперником для его команды и в чемпионате, и в Суперкубке России. "На протяжении трех лет постоянно играем с ним за Суперкубок России. Ничего в этом смысле не меняется - это наш основной соперник последних лет. И нас ждет очень тяжелый, сложный матч", - отметил специалист.
Предстоящий матч станет 58-м в российской истории встреч "Зенита" и "Локомотива". Перед игрой за Суперкубок небольшое статистическое преимущество на стороне сине-бело-голубых - 18 побед против 16 у железнодорожников; еще 23 игры завершились вничью. Прошлая игра между этими командами получилась памятной для обеих сторон. "Зенит" в последнем домашнем матче прошлого розыгрыша чемпионата России разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 и досрочно стал победителем турнира.
К новому сезону "Зенит" и "Локомотив" готовились на сборах в Австрии. Петербуржцы провели три товарищеских матча против команд из второго по силе дивизиона чемпионата Германии - "Шальке-04" (0:0), "Вердера" (2:2) и "Карлсруэ" (3:1). Игровая программа москвичей была более насыщенной - в восьми контрольных играх они обыграли словацкую "Жилину" (3:2), словенские "Олимпию" (6:1) и "Целе" (1:0), австрийский "Хартберг" (1:0), сыграли вничью с австрийским "Рапидом" (0:0) и польской "Краковией" (2:2), а также потерпели поражения от греческого "Ариса" (1:2) и соперника по РПЛ "Ростова" (1:2).