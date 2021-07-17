Мазепин прокомментировал выступление "Хааса" в квалификации к спринту в Великобритании

ТАСС, 17 июля. Выступление в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Великобритании "Формулы-1" является одним из лучших для команды "Хаас" в текущем сезоне. Такое мнение выразил российский пилот команды Никита Мазепин, комментарий которого приводит пресс-служба "Хааса".

Россиянин будет стартовать в спринтерской гонке с последнего, 20-го места, его партнер по команде немец Мик Шумахер начнет гонку 19-м. В августе прошлого года Мазепин выиграл первую гонку британского этапа "Формулы-2". Для него эта победа стала дебютной в гоночной серии.

"С точки зрения баланса, это было одно из наших лучших выступлений в квалификации. Я думаю, что после очень разочаровывающей второй гонки в Австрии это было хорошо. Это немного похоже на "Формулу-2", откуда я пришел, у меня остались прекрасные воспоминания о "Формуле-2" в прошлом году, когда я выиграл свою первую гонку [в Великобритании]. Есть много общего, и я должен сказать, что мне очень нравится эта среда", - сказал Мазепин.

Формат спринтерской квалификации к гонке впервые проходит в "Формуле-1". Всего планируется проведение трех спринтов в течение сезона, один из которых должен пройти в Италии на автодроме "Монца", а другой - на одном из этапов, который состоится за пределами Европы. Данное решение должно быть утверждено руководством чемпионата.

Спринт на Гран-при Великобритании состоится в субботу (начало - 18:00 мск) после второй сессии свободных заездов и будет представлять из себя гонку на 100 км. По итогам спринта будет определена стартовая решетка главной гонки этапа, которая пройдет в воскресенье (17:00 мск).