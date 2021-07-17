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НХЛ

СМИ: "Питтсбург" защитит Евгения Малкина от драфта расширения НХЛ

Он пройдет в ночь на 22 июля
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" намерен защитить российского нападающего Евгения Малкина от драфта расширения. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Роб Росси на своей странице в Twitter.

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По его информации, "Питтсбург" также намерен защитить нападающих Сидни Кросби, Джейка Гюнцеля, Брайана Раста, Тэдди Блюгера, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Дюмолина и Коди Сеси, а также вратаря Кейси Десмита.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

"Питтсбург" по итогам прошедшего сезона занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, однако в первом раунде плей-офф уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (2-4).

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.

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