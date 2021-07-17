Буханов: РУСАДА в финансовом плане ведет себя максимально скромно

ТАСС, 17 июля. Финансирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сокращается на 11% в год. Об этом телеканалу "Матч ТВ" заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"Финансирование РУСАДА сокращается на 11 процентов в год. Одновременно растут цены перевозчиков, в частности DHL, услугами которого пользуемся, - сказал Буханов. - Валюта и цены лабораторий тоже не стоят на месте. В финансовом плане стараемся вести себя максимально скромно".

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.