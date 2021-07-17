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Олимпиада в Токио

Коронавирус был обнаружен у 0,1% прибывших на Олимпиаду в Токио

С 1 июля в Токио прибыли 15 тысяч спортсменов, официальных представителей, других аккредитованных лиц, в том числе журналистов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 17 июля. Новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 0,1% прибывших на Олимпийские игры в Токио людей за последние полмесяца. Об этом в субботу журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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В субботу в Токио состоялось заседание исполкома МОК. Впервые за последние 15 месяцев оно прошло в очном формате.

"Сегодня на заседании мы, конечно, были полностью сконцентрированы на Играх в Токио. Мы были проинформированы оргкомитетом о том, что с 1 по 16 июля в Токио прибыли 15 тысяч спортсменов, официальных представителей, других аккредитованных лиц, в том числе журналистов. Все они были протестированы на коронавирус, из них положительные тесты оказались у очень небольшого числа - 0,1%", - сказал Бах.

"Все эти люди были незамедлительно изолированы, риска для жителей Японии эта ситуация не представляет. Все контактировавшие с заболевшими были идентифицированы, все необходимые меры по антиковидному протоколу были приняты", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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