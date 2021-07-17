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Автогонки

Шварцман выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Великобритании

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу
Роберт Шварцман Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 17 июля. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал первым в первой гонке четвертого этапа "Формулы-2", который проходит в Великобритании.

Российский гонщик стартовал с четвертой позиции и уже к первому повороту переместился на первое место, которое удержал вплоть до финиша. Эта победа стала второй для Шварцмана в сезоне.

Второе место в гонке занял эстонец Юри Випс из Hitech GP, третьим стал датский пилот команды ART Кристиан Лундгор.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.

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