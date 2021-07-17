Шварцман выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Великобритании

ТАСС, 17 июля. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал первым в первой гонке четвертого этапа "Формулы-2", который проходит в Великобритании.

Российский гонщик стартовал с четвертой позиции и уже к первому повороту переместился на первое место, которое удержал вплоть до финиша. Эта победа стала второй для Шварцмана в сезоне.

Второе место в гонке занял эстонец Юри Випс из Hitech GP, третьим стал датский пилот команды ART Кристиан Лундгор.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.