На олимпийских соревнованиях в Токио будет использован интершум с предыдущих Игр

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Звуковое сопровождение с предыдущих Олимпиад будет использовано на соревнованиях по каждому виду спорта на Играх в Токио. Об этом в субботу на онлайн-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В субботу в Токио состоялось заседание исполкома МОК. Впервые за последние 15 месяцев оно прошло в очном формате.

"Для спортсменов будет использована современная технология - иммерсивная звуковая система, которая основана на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Олимпийских игр, - сказал Бах. - Для каждого вида спорта будет использовано характерное для него звуковое сопровождение. Спортсмены будут чувствовать себя как на олимпийском стадионе, они будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.