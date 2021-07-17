Юниорские контрольные прокаты фигуристов пройдут в Новогорске в начале августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Контрольные прокаты кандидатов в юниорскую сборную России по фигурному катанию пройдут в первой половине августа на льду учебно-тренировочного центра "Новогорск" в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

"Контрольные прокаты юниоров будут в Новогорске, они пройдут в закрытом режиме, как и год назад, - сказали в федерации. - Первыми на базу заедут танцоры, их выступления запланированы на 2-3 августа. Затем пройдут выступления одиночников, завершат программу прокатов спортивные пары".

Взрослые контрольные прокаты сборной пройдут в сентябре в Челябинске.