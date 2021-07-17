Бах прокомментировал предстоящий дебют на Олимпийских играх спортсмена-трансгендера

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии имеет право выступать на Олимпиаде в Токио, так как квалифицировалась на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами. Об этом в субботу заявил на онлайн-конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпиаду. Хаббард станет первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх. В субботу в Токио состоялось заседание исполкома МОК. Впервые за последние 15 месяцев оно прошло в очном формате.

"Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта", - сказал Бах.

"Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека", - подчеркнул он.

В январе 2016 года медицинский комитет МОК рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.