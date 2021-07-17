Бах назвал антиковидные ограничения на Олимпиаде в Токио самыми строгими в мире спорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Антиковидные меры, предпринятые организаторами Олимпиады в Токио, делают соревнования самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире. Об этом в субботу на онлайн-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, - безопасность, - сказал Бах. - По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире".

Организационный комитет Игр в субботу объявил о по крайней мере 15 новых случаях заражения среди людей, связанных с предстоящей Олимпиадой. Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа и пройдут без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.