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Футбол в России

Матч за Суперкубок России по футболу посетят около 15 тыс. зрителей

Максимальная вместимость арены в Калининграде с учетом коронавирусных ограничений составит 70%
Суперкубок России Виталий Невар/ТАСС
Описание
Суперкубок России
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" посетят около 15 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам турнира.

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Встреча за первый трофей сезона-2021/22 пройдет в субботу в Калининграде на одноименном стадионе, который вмещает 35 212 зрителей. 5 июля была утверждена максимальная вместимость с учетом коронавирусных ограничений - она составила 70% с учетом социальной дистанции. Начало игры - 19:00 мск.

"Вместе с пригласительными реализовано около 15 тысяч билетов - это как раз то, что позволяют санитарно-эпидемиологические нормы", - сказал собеседник агентства.

На "Зенит" и "Локомотив", которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и Кубок России соответственно, было выделено примерно по 2 тысячи билетов для активных болельщиков. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу. По состоянию на 16 июля сине-бело-голубые реализовали среди своих фанатов около 1,5 тыс. билетов, а железнодорожники - около 1 тыс.

Предстоящий розыгрыш Суперкубка России станет 19-м в истории. Чаще всего в борьбе за этот трофей сходились как раз "Зенит" и "Локомотив" - четыре раза. Трижды сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020). Единственную победу над "Зенитом" в рамках этого турнира москвичи одержали в 2019 году. Таким образом, встреча в Калининграде станет третьим подряд матчем за Суперкубок, в котором встретятся эти команды.

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