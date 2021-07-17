Шишкарев: "трефиловский пинок" поможет российским гандболисткам на Олимпиаде

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Тренерского тандема у женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Токио не будет, Евгений Трефилов приедет в Токио в качестве консультанта и мотиватора. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола (ФГР) России Сергей Шишкарев.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх в 2016 году, однако вскоре после этого оставил пост главного тренера по состоянию здоровья. Сейчас он является первым вице-президентом ФГР, вместе с главой организации он будет присутствовать на Играх в Токио. Национальной командой последние полгода руководит Алексей Алексеев.

"Это не тренерский тандем, здесь никакого лукавства нет, - сказал Шишкарев. - Напрямую никаких указаний Евгений Васильевич давать не будет, мы не повторим ситуацию, которая была на недавнем мужском чемпионате мира. Он может помочь советом в первую очередь, он будет наблюдать не за игрой наших девчат, а за соперниками. Я уже тоже немного разобрался в гандболе, так что вариант "на троих" в нашем случае надо воспринимать иначе - речь о коллективном разуме и мнении, взгляд со стороны лишним не будет".

"Девчонки еще об этом не знают, но может быть вариант, что перед игрой мы будем заносить компьютер в раздевалку, чтобы Евгений Васильевич мог произнести мотивирующую речь. Как говорят, без "трефиловского пинка" ничего не будет. Если так, то он будет обеспечен по видеосвязи", - добавил он.

Шишкарев заметил, что Трефилов на посту первого вице-президент федерации должен заниматься развитием женского гандбола, за что получает заработную плату в организации.