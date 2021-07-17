Алиханов: Калининград учел опыт проведения ЧМ-2018 при подготовке к Суперкубку России

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Калининград использовал опыт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года при подготовке к матчу за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом". Об этом ТАСС рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года - это не только инфраструктура, но и, прежде всего, специалисты, - сказал Алиханов. - Поэтому наш регион проработал все аспекты, связанные с организацией этого матча, в том числе и на основе опыта проведения игр сборных России по футболу и регби на нашей арене. Методика функционирования стадиона "Калининград" на официальных матчах в период антивирусных ограничений опробована нами во время сезона футбольного клуба "Балтика". Это и дополнительное оборудование для обработки поверхностей, и усиленный состав контрольно-ревизионной службы арены. Мы просим болельщиков приходить на это событие заранее, не создавать очереди на входе и размещаться строго на своих местах, соблюдая социальную дистанцию".

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Губернатор отметил, что крупные события, которые принимают спортивные объекты Калининградской области, призваны, прежде всего, популяризировать те или иные виды спорта. "После чемпионата мира по футболу у нас случился бум спроса на детские футбольные секции, - сказал Алиханов. - После чемпионата Европы по регби и двух матчей национальной команды по регби мы укрепили вектор развития этой игры на территории нашего региона, заработав лестные оценки европейской и отечественной федераций регби. Ожидаем, что аналогичный эффект будет и от игр чемпионата мира по волейболу, который пройдет в нашем Дворце спорта "Янтарный" уже через год". Стадион "Калининград" ориентирован, прежде всего, на домашние матчи главной футбольной команды области - "Балтики", отметил Алиханов, но в ближайших планах и другие крупные события. "Вновь ждем российское регби, в том числе этап чемпионата страны. В день матча за Суперкубок России Зеленоградск третий год подряд станет столицей российского триатлона, принимая популярную серию Ironstar ("Айронстар"), - отметил губренатор. - В июле область впервые проведет чемпионат России по катерному вейкбордингу. Осенью планируем принять Кубки России по смешанным боевым единоборствам и синхронному плаванию, еще никогда не проводившиеся здесь".