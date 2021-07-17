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Футбол в Италии

"Милан" объявил о переходе чемпиона мира по футболу 2018 года Жиру

Французский форвард перешел из английского "Челси"

ТАСС, 17 июля. Чемпионом мира по футболу 2018 года французский нападающий Оливье Жиру перешел из английского "Челси" в итальянский "Милан". Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

О сроке контракта 34-летнего футболиста с новым клубом не сообщается.

Жиру является чемпионом мира и серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Франции, за которую провел 110 матчей и забил 46 мячей. За "Челси" он выступал с 2018 года и стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. Ранее форвард играл за лондонский "Арсенал", французские "Монпелье", "Тур", "Истр" и "Гренобль". В составе "Монпелье" Жиру становился чемпионом Франции сезона-2011/12 и лучшим бомбардиром турнира.

"Милан" в завершившемся чемпионате Италии занял второе место и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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