"Милан" объявил о переходе чемпиона мира по футболу 2018 года Жиру

ТАСС, 17 июля. Чемпионом мира по футболу 2018 года французский нападающий Оливье Жиру перешел из английского "Челси" в итальянский "Милан". Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

О сроке контракта 34-летнего футболиста с новым клубом не сообщается.

Жиру является чемпионом мира и серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Франции, за которую провел 110 матчей и забил 46 мячей. За "Челси" он выступал с 2018 года и стал победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. Ранее форвард играл за лондонский "Арсенал", французские "Монпелье", "Тур", "Истр" и "Гренобль". В составе "Монпелье" Жиру становился чемпионом Франции сезона-2011/12 и лучшим бомбардиром турнира.

"Милан" в завершившемся чемпионате Италии занял второе место и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.