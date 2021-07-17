"Кристалл" вышел в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 17 июля. Чемпион России по пляжному футболу санкт-петербургский "Кристалл" обыграл германский "Реал Мюнстер" со счетом 5:2 в полуфинале Кубка европейских чемпионов. Турнир проходит в португальском Назаре.

В составе санкт-петербургской команды отличились Датинья (5-я минута), Дмитрий Шишин (8), Маурисиньо (11), Юрий Крашенинников (19) и Владислав Жариков (24).

В финале "Кристалл" встретится с победителем матча между испанским "Сан-Франциско" и португальской "Брагой".

В матче за 5-8-е места московский "Локомотив" победил португальский "Сотао" (6:2) и в воскресенье сыграет с самарскими "Крыльями Советов", которые ранее в субботу победили болгарский "Спартак" (7:4). Также в игре за 9-12-е места саратовская "Дельта" оказалась сильнее украинского клуба "Артур Мьюзик" (5:4) и в воскресенье встретится с победителем матча между израильским клубом "Фалфала" и португальским "Амигос да Паз".

В 2020 году "Кристалл" в третий раз выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую "Брагу" (3:3, 1:0 по пенальти). Ранее петербургский клуб побеждал в турнире в 2014 и 2015 годах. Финал состоится 18 июля.