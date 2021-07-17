Рекордсменка Олимпиад Чусовитина будет знаменосцем на церемонии открытия Игр в Токио

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио. Об этом ТАСС сообщила сама 46-летняя гимнастка, для которой предстоящие Олимпийские игры должны стать восьмыми.

Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

Флаг страны она понесет вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Начиная с Игр в Токио флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов, что отражает политику Международного олимпийского комитета (МОК), направленную на достижение гендерного равенства на соревнованиях.

Чусовитина станет первой женщиной в истории олимпийского движения Узбекистана, которой предстоит пронести флаг страны на церемонии открытия летней Олимпиады. "Для меня это огромная честь", - заметила спортсменка, которая является кандидатом в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике. В опорном прыжке спортсменка заняла седьмое место. Больше семи раз в Олимпиадах участвовали 13 спортсменов, но представителей гимнастики среди них нет. Рекорд принадлежит канадцу Иану Миллару, на Играх в конном спорте он выступал десять раз.

В 1991 году Чусовитина стала двукратной чемпионкой мира в составе сборной СССР, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом также представляла Германию.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.