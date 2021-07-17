Дзюба не вошел в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба остался в запасе петербургского "Зенита" на матч за Суперкубок России против московского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Состав петербуржцев выглядит следующим образом: вратарь - Михаил Кержаков, защитники - Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев; полузащитники - Далер Кузяев, Вендел, Магомед Оздоев, Малком; нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.
В стартовый состав железнодорожников вошли вратарь Маринато Гилерме, защитники Александр Сильянов, Мурило, Пабло, Мацей Рыбус, полузащитники - Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, нападающие - Франсуа Камано и Федор Смолов.
"Зенит" является действующим чемпионом России, "Локомотив" - обладателем кубка страны. На счету петербуржцев пять побед в Суперкубке России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020), "Локомотив" выигрывал трофей трижды (2003, 2005, 2019).
Встреча пройдет в Калининграде, начало матча - 19:00 мск.