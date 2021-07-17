Дубов по итогам тай-брейка вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Дубов обыграл представителя Индии Гукеша Доммараджу на тай-брейке и вышел в 1/32 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем шахматисты не сумели выявить победителя. На тай-брейке шахматисты провели две партии в рапид, по итогам которых Дубов одержал победу со счетом 1,5:0,5. Также по итогам тай-брейка в следующий раунд вышли Андрей Есипенко, Владислав Артемьев и Григорий Опарин, покинули турнир Дмитрий Яковенко, Александр Предке и Володар Мурзин. Алексей Сарана продолжает борьбу на тай-брейке в блице.

В следующем раунде Максим Матлаков встретится с поляком Радославом Войташеком, Александр Грищук - с аргентинцем Аланом Пичотом, Евгений Томашевский - с иранцем Пуйей Идани, Дмитрий Андрейкин - с индийцем Сарином Нихалом, Давид Паравян - с французом Максимом Вашье-Лагравом, соперником Владимира Малахова стал Дубов. Есипенко сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана, Артемьев - с представителем Израиля Борисом Гельфандом, Опарин - с соотечественником Сергеем Карякиным. Соперники Петра Свидлера и Никиты Витюгова еще не определились.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.