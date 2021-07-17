Федотов: футболисты "Сочи" заслуженно заняли второе место в предсезонном турнире

"Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Рубин" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на "Арене-Химки" без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений. В составе победителей голы забили Данила Прохин (48-я минута), Максим Барсов (50) и Ивелин Попов (88), у "Рубина" с пенальти отличился Сеад Хакшабанович (90). На 59-й минуте с поля был удален полузащитник сочинцев Ибрагим Цаллагов.

"Начало встречи осталось не за нами, но справились, выдохнули, практически ничего не дали создать. Погода подготовила сюрприз, думали, что будет прохладно, но выглянуло солнце, - рассказал Федотов. - Моментами неплохо прессинговали, еще в первом тайме были моменты, когда мы должны были забивать. По ходу второго тайма два гола предопределили исход матча, мы хорошо выходили в атаку даже после удаления".

"После удаления контратаки удавались нам за счет правильного расположения и правильных действий, когда уходили из-под прессинга. Пенальти был необязательный, не знаю, как считать это за игру рукой. Немного обидно, что не довели счет до сухого", - отметил тренер.

В турнире также принимают участие московский "Спартак" и подмосковные "Химки", которые сыграют в заключительном матче турнира в воскресенье. Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирает два очка, за выигрыш в серии пенальти - одно, проигравшая команда очков не получает. "Спартак" набрал в двух матчах четыре очка и возглавляет таблицу, далее идут "Сочи" (4), "Рубин" (2) и "Химки" (0). Для победы в турнире "Спартаку" достаточно не проиграть подмосковной команде с разницей в 10 мячей.

"Что касается турнирных раскладов, то мы верим в свою команду, в "Сочи". Заслуженные серебряные медали", - заключил Федотов.