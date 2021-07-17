Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки Гран-при Великобритании "Формулы-1"

ТАСС, 17 июля. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификационного заезда на Гран-при Великобритании, который впервые прошел в формате спринтерской гонки. Заезды десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проходят на автодроме "Сильверстоун".

Вторым стал действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас. Гонщики получили в общий зачет три, два и одно очко соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", занял предпоследнее, 19-е место, его партнер по команде немец Мик Шумахер стартует в гонке 18-м.

Спринтерская гонка проводится в "Формуле-1" впервые и представляет из себя гонку на 100 км (на "Сильверстоуне" гонщики проехали 17 кругов), по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-енда. Всего планируется проведение трех спринтов в течение сезона, один из которых должен пройти в Италии на автодроме "Монца", а другой - на одном из этапов, который состоится за пределами Европы.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.