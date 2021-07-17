Лозунг националистов будет нанесен на форму всех футболистов и судей на Украине

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украинские футболисты, а также судьи, которые обслуживают официальные матчи на Украине, обязаны будут иметь на своей спортивной форме лозунг националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Об этом заявил в субботу глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

"Решение, которое было мной предложено исполкому УАФ, было поддержано. И оно касается не только матчей украинской Премьер-лиги, но и матчей Профессиональной футбольной лиги, первой и второй украинской футбольной лиги, а также женских команд высшей и первой лиги, а также всех наших рефери, которые будут обслуживать все эти матчи", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Павелко заявил, что отныне эти лозунги будут навсегда символами Украины и украинского футбола, как во время внутренних соревнований, так и во время выступлений за рубежом.

Ранее стало известно, что УАФ обязала клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) нанести на форму свой официальный логотип, который содержит лозунг "Слава Украине!" и "Героям слава!". При этом в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) данное решение назвали "внутренним вопросом Украины".

УЕФА 10 июня обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на футболке. Вместе с тем организация подтвердила решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.