Главный тренер "Сочи" рассказал о составе команды на первый матч Лиги конференций

ХИМКИ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Сочи" будет исходить из состояния игроков при определении состава на первый матч Лиги конференций. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. В своем первом официальном матче нового сезона "Сочи" 22 июля в матче Лиги конференций примет азербайджанский клуб "Кешля". В субботу "Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Рубин" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на "Арене-Химки" без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

"При определении состава будем смотреть на состояние игроков, как ребята восстанавливаются, кто в каком самочувствии подойдет к этой игре, - отметил Федотов. - Есть еще группа футболистов, которые готовы и способны выйти, усилить команду. Это тот образ, который мы увидим в матче, но пока не будем забегать вперед, надо восстановиться и подготовиться".

"Жоазиньо уже занимается в общей группе, он восстановился от травмы и готовится в полном объеме сегодня", - добавил Федотов.

Специалист отметил, что клуб намерен усилить атакующую линию и найти замену нападающему Антону Заболотному.

"Всегда жалко терять футболистов, у нас была суперсыгранная связка. Требуется время, чтобы заменить, закрыть эту позицию. Сейчас мы активно ищем для усиления атакующих игроков. Надеюсь, что в скором времени к нам будут поступления новых футболистов", - сказал Федотов.