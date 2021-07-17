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Тур де Франс

Бельгийский велогонщик ван Арт выиграл 20-й этап "Тур де Франс"

В общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар

ТАСС, 17 июля. Бельгиец Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем предпоследнего, 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Ван Арт преодолел дистанцию 30,8 км за 35 минут 53 секунды. Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck - Quick Step (+0,21), третьим финишировал его соотечественник Йонас Вингегор (+0,32) из Jumbo-Visma.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 21-й этап, который станет последним в веломногодневке, пройдет 18 июля. Его протяженность составит 108,4 км, финиш состоится в Париже на Елисейских Полях.

В общем зачете после 20 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет Вингегор (+5.20), третье место занимает представитель Эквадора Ричард Карапас (+7.03) из Ineos Grenadiers.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Протяженность гонки Гранд-тура составляет 3 414 км. В прошлом году победителем стал Погачар.

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Тур де Франс
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