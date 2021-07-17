Российские волейболисты вышли в финал чемпионата Европы среди игроков до 17 лет

ТАСС, 17 июля. Мужская сборная России обыграла команду Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет. Соревнования проходят в Тиране.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:19, 27:25, 25:17). В финале российская команда встретится с победителями встречи между сборными Польши и Словении, которая пройдет позднее в субботу.

В чемпионате Европы приняли участие 12 команд, разделенных на две равные группы. Сборная России в группе не потерпела ни одного поражения, обыграв последовательно команды Бельгии, Латвии, Турции, Словении и Албании. В полуфинал вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет проводится раз в два года, действующим победителем соревнований является команда Франции, не сумевшая выйти в основную часть турнира в 2021 году. Первенство завершится 18 июля.