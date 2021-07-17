Футболист "Рубина" Бакаев прокомментировал поражение от "Сочи" в предсезонном турнире

ТАСС, 17 июля. Полузащитник казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев считает, что футболистам команды не стоит опускать руки после поражения в предсезонном турнире от "Сочи". Комментарий игрока приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу "Рубин" потерпел поражение от "Сочи" (1:3) в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. На турнире клуб также проиграл московскому "Спартаку" (0:4) и обыграл подмосковные "Химки" (1:0).

"Нужно любую игру выигрывать, настраиваться только на победу. Понятно, что встреча с "Сочи" не носила официальный характер, поэтому не стоит опускать голову и руки. Будем входить в недельный цикл и готовиться к "Спартаку", - сказал Бакаев.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Рубин" сыграет 24 июля дома со "Спартаком".