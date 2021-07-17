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Футбол в России

Футболист "Рубина" Бакаев прокомментировал поражение от "Сочи" в предсезонном турнире

По мнению полузащитника, игрокам казанской команды не стоит опускать руки, несмотря на результат

ТАСС, 17 июля. Полузащитник казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев считает, что футболистам команды не стоит опускать руки после поражения в предсезонном турнире от "Сочи". Комментарий игрока приводит телеканал "Матч ТВ".

В субботу "Рубин" потерпел поражение от "Сочи" (1:3) в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. На турнире клуб также проиграл московскому "Спартаку" (0:4) и обыграл подмосковные "Химки" (1:0).

"Нужно любую игру выигрывать, настраиваться только на победу. Понятно, что встреча с "Сочи" не носила официальный характер, поэтому не стоит опускать голову и руки. Будем входить в недельный цикл и готовиться к "Спартаку", - сказал Бакаев.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Рубин" сыграет 24 июля дома со "Спартаком".

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